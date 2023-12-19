Де Кетеларе: «Мне комфортно в «Аталанте», Гасперини видит во мне нападающего»

Атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе, арендованный «Аталантой» у «Милана», высказался о своей текущей роли.

Бельгийский футболист так и не смог раскрыться в «Милане» в прошлом сезоне, поэтому отправился за игровой практикой в «Аталанту». В понедельник де Кетеларе отметился голом и ассистом, выйдя на замену на 66-й минуте матча против «Салернитаны» (4:1).

«Гасперини предъявляет много тактических и технических требований – он хочет, чтобы я был главным лицом в атаке. Я чувствую, что становлюсь лучше, играя здесь. Ощущаю себя комфортно, мне нравится стиль команды и моя игровая роль. Сейчас тренер видит меня на позиции нападающего, и меня это полностью устраивает», – цитирует TMW 22-летнего игрока.