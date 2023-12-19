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Чемпионат Италии. Серия А

Кьеллини: «Конте изменил моё видение футбола»

19 Декабря 2023 • 00:56 Комментировать
Фрозиноне
...
Ювентус
23.12 14:30

Бывший центральный защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вспомнил о временах работы с Антонио Конте.

39-летний Кьеллини, недавно объявивший о завершении игровой карьеры, выступал под руководством Конте в «Ювентусе» с 2011 по 2014 год.

«Первым тренером, изменившим моё видение футбола, был Конте. С ним я должен был чаще начинать атаки команды. Эволюция продолжилась при Аллегри – с ним я научился думать на поле.

Конте может предложить четыре-пять решений для каждой ситуации, для него важны позиции, но мы говорим о его версии десятилетней давности. Прошло много времени, и сейчас, возможно, он уже другой. Антонио очень любит футбол, он постоянно совершенствуется. Он научил нас играть», – сказал в интервью Sky Sport Кьеллини.

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