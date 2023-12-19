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Чемпионат Италии. Серия А

Алексей Миранчук вышел в концовке, но забил и помог «Аталанте» разгромить «Салернитану»

19 Декабря 2023 • 00:47 Комментировать
Аталанта
4:1
Салернитана
окончен

В заключительном матче 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» играла дома против «Салернитаны» и доминировала в споре с главным аутсайдером, правда, пропустила первой. После подачи со штрафного Лоренцо Пирола выиграл борьбу вверху и отправил мяч в сетку. Сразу Адемола Лукман мог сравнять, но голкипер ногой остановил полет мяча. «Аталанта» забила первый гол только после перерыва, угловой удар, попытка выноса, и Луис Муриэль с лета пробил в левый верхний угол ворот - 1:1. Вскоре Марио Пашалич от левого угла штрафной прицельно зарядил в дальнюю часть рамки. Булайе Диа едва не отыграл перевес противника, удар с угла штрафной приняла ближняя штанга. Джорджио Скальвини перехватил мяч и рванул к воротам, после чего сыграл поперек поля под удар Шарлю де Кетеларе - 3:1. Алексей Миранчук вышел на 85-й минуте и отметился хорошей попыткой, но все же промах. После прорыва де Кетеларе передача в центр штрафной, и Миранчук использовал свой шанс - 4:1. Новая атака,  и Алексей запустил мяч в штангу.

Его команда вышла на седьмое место, противник последний.

Протокол игры  
Аталанта4:1Салернитана
  10'Пирола Лоренцо (0:1)
(1:1) Муриэль Луис47'  
(2:1) Пашалич Марио53'  
(3:1) Де Кетеларе Шарль83'  
(4:1) Миранчук Алексей90'  
Карнесекки МаркоДе Рон МартенДжимсити БератСкальвини ДжорджиоДзаппакоста Давиде 76' (Хатебур Ханс ( 76') Руджери Маттео  77'Эдерсон Хонорато 67' (Де Кетеларе Шарль ( 67') Пашалич МариоКопмейнерс Тëн 85' (Адопо Ндари ( 85') Муриэль Луис 67' (Колашинац Сеад ( 67') Лукман Адемола 85' (Миранчук Алексей ( 85')
Запасные: Цортеа НадирБаккер МитчелСиссе МустафаХольм ЭмильРосси ФранческоДжованни БонфантиМуссо Хуан
Костиль БенуаДанилюк Флавиус 60' (Кастанос Григорис ( 60') Дьомбер НорбертПирола Лоренцо  40'Маццокки ПаскуалеМаджоре Джулио  65' 67' (Ленговски Матеуш ( 67') Кулибали ЛассанаМартеджани Агустин 67' (Иквуемеси Чуквубуикем ( 67') Чауна Лум 60' (Брадарич Домагой ( 60') Кандрева АнтониоДиа Булайе 86' (Кабрал Жоване ( 86')
Запасные: Ботхейм ЭрикСими НванквоЛовато МаттеоГрегорио СальватиФиорилло ВинченцоБохинен ЭмильСамбья Саломон
18 декабря. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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