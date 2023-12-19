Алексей Миранчук вышел в концовке, но забил и помог «Аталанте» разгромить «Салернитану»

В заключительном матче 16-го тура чемпионата Италии «Аталанта» играла дома против «Салернитаны» и доминировала в споре с главным аутсайдером, правда, пропустила первой. После подачи со штрафного Лоренцо Пирола выиграл борьбу вверху и отправил мяч в сетку. Сразу Адемола Лукман мог сравнять, но голкипер ногой остановил полет мяча. «Аталанта» забила первый гол только после перерыва, угловой удар, попытка выноса, и Луис Муриэль с лета пробил в левый верхний угол ворот - 1:1. Вскоре Марио Пашалич от левого угла штрафной прицельно зарядил в дальнюю часть рамки. Булайе Диа едва не отыграл перевес противника, удар с угла штрафной приняла ближняя штанга. Джорджио Скальвини перехватил мяч и рванул к воротам, после чего сыграл поперек поля под удар Шарлю де Кетеларе - 3:1. Алексей Миранчук вышел на 85-й минуте и отметился хорошей попыткой, но все же промах. После прорыва де Кетеларе передача в центр штрафной, и Миранчук использовал свой шанс - 4:1. Новая атака, и Алексей запустил мяч в штангу.

Его команда вышла на седьмое место, противник последний.