Минин: Алексей Миранчук здорово себя проявляет, когда получает не весь матч

Комментатор «Матч ТВ» Станислав Минин высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Аталанты» в нынешнем сезоне.

«Миранчук себя очень здорово проявляет, когда получает не весь матч, а эти 15–20 минут. Он выходит и играет важную роль. С «Миланом» у них была победа, он действительно здорово себя проявил, голевую на Муриэля сделал», — заявил Минин в эфире «Матч Премьер».

Также комментатор считает, что некорректно сравнивать Миранчука с Арсеном Захаряном, поскольку игрок «бергамассков» отлично знает систему своей команды. По мнению Минина, Алексей останется в «Аталанте» зимой.

Напомним, что в нынешнем сезоне Миранчук провёл десять матчей в рамках всех турниров, отдав две результативные передачи.