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Чемпионат Италии. Серия А

Дзанетти: «Интер» ищет игрока на позицию Куадрадо»

18 Декабря 2023 • 22:44 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Лечче
23.12 20:00

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о проблемах команды с травмами.

Как недавно стало известно, правому латералю Хуану Куадрадо потребуется операция, которая выведет его из строя до весны 2024 года.

«Наша единственная проблема на данный момент – это травма Куадрадо, который решил сделать операцию. Он мог бы многое нам дать, и сейчас мы оцениваем варианты замены. Нам не хватает одного игрока на этой позиции, чтобы наша защита была полностью укомплектована», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Дзанетти.

Хуан Куадрадо выступает за «Интер» с лета нынешнего года. Он был подписан на правах свободного агента после ухода из «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хавьер Дзанетти Хуан Куадрадо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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ИНТЕР МИЛАН ЛЕЧЧЕ
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Декабря 2023 в 22:49
Не лукавь - нужнее нападающий. Текуще состояние Арнаутовича и Алексиса - ни в одни ворота.
А фланги - нормально работают.
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