Дзанетти: «Интер» ищет игрока на позицию Куадрадо»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти ответил на вопрос о проблемах команды с травмами.

Как недавно стало известно, правому латералю Хуану Куадрадо потребуется операция, которая выведет его из строя до весны 2024 года.

«Наша единственная проблема на данный момент – это травма Куадрадо, который решил сделать операцию. Он мог бы многое нам дать, и сейчас мы оцениваем варианты замены. Нам не хватает одного игрока на этой позиции, чтобы наша защита была полностью укомплектована», – передаёт журналист Даниэле Мари слова Дзанетти.

Хуан Куадрадо выступает за «Интер» с лета нынешнего года. Он был подписан на правах свободного агента после ухода из «Ювентуса».