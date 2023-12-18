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Чемпионат Италии. Серия А

​«Болонья» установила клубный рекорд

18 Декабря 2023 • 15:36 Комментировать

В воскресенье «Болонья» обыграла «Рому» со счётом 2:0 и поднялась на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Как сообщают специалисты по статистике из Opta, 28 очков «Болоньи» являются её клубным рекордом на отметке в шестнадцать туров Серии А.

В 2023 году «Болонье» осталось провести три матча – против «Интера» (Кубок Италии, 20 декабря), «Аталанты» (Серия А, 23 декабря) и «Удинезе» (Серия А, 30 декабря).

Добавим, что на вершине турнирной таблицы чемпионата Италии сейчас располагается «Интер». Команда Симоне Индзаги имеет 41 зачётный балл в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья
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