У Влаховича нет желания покидать «Ювентус» в январе

Нападающий туринского «Ювентуса» Душан Влахович не имеет желания покидать свою команду в январское трансферное окно. По информации от Il Corriere dello Sport, сербский форвард хочет остаться в «Ювентусе» и доказать, что клуб не зря выложил за него 82 миллиона евро в январе 2022 года.

Влахович минувшим летом мог оказаться в Английской премьер-лиге. Нападающего связывали с трансфером в лондонский «Челси», но серб в конечном итоге остался в «Ювентусе». Руководство передумало продавать Душана, хотя изначально клуб был готов отпустить игрока за 80 миллионов евро.

23-летний Влахович в нынешнем сезоне отметился 5 голами и результативной передачей в 14 матчах итальянской Серии А.