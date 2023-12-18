Дзанетти поделился ожиданиями от противостояния между «Интером» и «Атлетико»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал результаты жеребьёвки ⅛ финала Лиги чемпионов, где итальянскому клубу предстоит сыграть с мадридским «Атлетико».

«Атлетико» Мадрид – это очень сложный соперник. Я очень хорошо знаю Диего Симеоне, который является моим большим другом. Эль Чоло хорошо готовит свою команду к матчам. Это будут два очень серьёзных испытания, две великие команды сыграют между собой. Будем надеяться, что «Интер» подойдёт к матчам в такой же форме, как и сейчас», – цитирует Дзанетти журналист Николо Скира..

Напомним, тренер «Атлетико» Диего Симеоне в молодости отыграл два года в составе миланского «Интера», когда был футболистом.