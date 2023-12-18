Лаутаро Мартинес: «Готов ко встрече с любым клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что готов ко встрече с любым клубом в ⅛ финала Лиги чемпионов. Аргентинский бомбардир не имеет желания избежать противостояния с какой-либо командой.

«Какой клуб я хотел бы избежать в 1/8 финала Лиги чемпионов? Чтобы выиграть трофей, ты должен обыгрывать сильнейших. Для меня не имеет значения, с каким клубом встречаться», – приводит слова Мартинеса FC Inter 1908.

26-летний Мартинес в этом сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Италии. На счету аргентинского форварда 15 голов и 2 результативные передачи в 16 матчах Серии А.