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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Готов ко встрече с любым клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов»

18 Декабря 2023 • 14:06 Комментировать
Интер Милан
...
Лечче
23.12 20:00

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес заявил, что готов ко встрече с любым клубом в ⅛ финала Лиги чемпионов. Аргентинский бомбардир не имеет желания избежать противостояния с какой-либо командой.

«Какой клуб я хотел бы избежать в 1/8 финала Лиги чемпионов? Чтобы выиграть трофей, ты должен обыгрывать сильнейших. Для меня не имеет значения, с каким клубом встречаться», – приводит слова Мартинеса FC Inter 1908.

26-летний Мартинес в этом сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Италии. На счету аргентинского форварда 15 голов и 2 результативные передачи в 16 матчах Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес

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