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Чемпионат Италии. Серия А

Лунин может сменить «Реал» на итальянский клуб

18 Декабря 2023 • 12:57 Комментировать

Украинский вратарь Андрей Лунин покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, у голкипера есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. В услугах Лунина заинтересован «Наполи». Сумма потенциального трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Срок действующего контракта Лунина со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лунин провел семь поединков за «королевский» клуб. Андрей пропустил четыре мяча, а в трех играх сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Андрей Лунин ещё теги
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