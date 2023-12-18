Лунин может сменить «Реал» на итальянский клуб

Украинский вратарь Андрей Лунин покинет мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона, об этом рапортуют журналисты Todofichajes.

Как стало известно источнику, у голкипера есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Италии. В услугах Лунина заинтересован «Наполи». Сумма потенциального трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Срок действующего контракта Лунина со «сливочными» рассчитан до середины 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Испании Лунин провел семь поединков за «королевский» клуб. Андрей пропустил четыре мяча, а в трех играх сохранил ворота в неприкосновенности.