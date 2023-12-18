Моуринью решил, в каком клубе хочет работать

Португальский специалист Жозе Моуринью, занимающий пост главного тренера «Ромы», высказался касательно своего будущего.

«Хочу продолжить работу в этом клубе. Если я останусь здесь, то нам нужно будет подумать об ограничениях финансового фэйр-плей, которые есть у нас. Возможно, лучше работать с молодыми футболистами и давать им шанс», - передает слова португальского специалиста Sky Sports.

Срок действующего контракта между Моуринью и римским клубом рассчитан до середины следующего года. По итогам 16 туров чемпионата Италии «волки» занимают седьмое место в турнирной таблице.