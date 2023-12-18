«Интер» не проигрывает в Серии А десять матчей подряд

В рамках 16-го тура чемпионата Италии состоялся поединок между римским «Лацио» и миланским «Интером». Победу в матче отпраздновали «нерадзурри» со счетом 2:0. Голами отметились Мартинес и Тюрам.

Беспроигрышная серия команды Симоне Индзаги составляет десять матчей подряд в Серии А (девять побед и одна ничья). Разница мячей – 24:4. Последнее фиаско во внутреннем чемпионате «Интер» потерпел от «Сассуоло» в рамках шестого тура.

По итогам 16 туров миланский топ-клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на четыре очка. В следующем поединке «нерадзурри» на домашнем стадионе примут «Лечче».