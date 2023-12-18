Индзаги подвёл итоги матча «Лацио» - «Интер»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался относительно гостевой победы над римским «Лацио» (2:0) в рамках 16-го тура Серии А.

«Мне было приятно наблюдать за выступлением своей команды. Мы одержали победу на стадионе, где тяжело играть. Пока все для нас складывается хорошо, но прошло всего четыре месяца. «Интер» занимает первое место в таблице и не должен останавливаться на достигнутом», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Благодаря вчерашнему успеху «нерадзурри» оторвались на четыре балла от идущего вторым турнинского «Ювентуса». «Лацио» занимает лишь 11-е место.