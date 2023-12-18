Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги подвёл итоги матча «Лацио» - «Интер»

18 Декабря 2023 • 08:52 Комментировать (1)

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался относительно гостевой победы над римским «Лацио» (2:0) в рамках 16-го тура Серии А.

«Мне было приятно наблюдать за выступлением своей команды. Мы одержали победу на стадионе, где тяжело играть. Пока все для нас складывается хорошо, но прошло всего четыре месяца. «Интер» занимает первое место в таблице и не должен останавливаться на достигнутом», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Благодаря вчерашнему успеху «нерадзурри» оторвались на четыре балла от идущего вторым турнинского «Ювентуса». «Лацио» занимает лишь 11-е место.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
18 Декабря 2023 в 08:58
Forza Inter.
В этом сезоне 2-ая звезда очень важна и нужна.
Футбол онлайн
18.12.23 в 22:45
Аталанта Аталанта
Салернитана Салернитана
1.32 5.60 8.80
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 18 Декабря
09:46 · Италия. Серия А
«Интер» не проигрывает в Серии А десять матчей подряд
08:52 · Италия. Серия А
Индзаги подвёл итоги матча «Лацио» - «Интер» 1
08:14 · Италия. Серия А
Моуринью извинился перед Саншешом
00:43 · Италия. Серия А
«Интер» спокойно переиграл «Лацио» 2
17 Декабря
22:15 · Италия. Серия А
«Лацио» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2
22:04 · Италия. Серия А
«Болонья» обыграла «Рому» в матче за четвёртое место
21:55 · Италия. Серия А
​«Интер» объявил состав на игру с «Лацио»
20:32 · Италия. Серия А
​Окафор пообещал вернуться как можно скорее
19:08 · Италия. Серия А
​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч против «Болоньи»
19:07 · Италия. Серия А
«Удинезе» вдесятером упустил победу над «Сассуоло»
19:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» дожала «Верону» в концовке
18:17 · Италия. Серия А
​Дель Пьеро: «С ВАР теперь это другая игра» 2
18:17 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о дебютном голе Шимича
17:38 · Италия. Серия А
​Палладино: «Мои комплименты сопернику, Пиоли - красавец»
17:26 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Это хорошо, что мои игроки верят в титул»
Все новости
Рекомендуем