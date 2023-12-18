Моуринью извинился перед Саншешом

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью принес извинения полузащитнику команды Ренату Саншешу за обратную замену по ходу поединка 16-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» (0:2).

«Мне бы хотелось публично извиниться перед Ренату. Это было очень жестко, но это еще жестче по отношению к главному тренеру. Думаю, я несколько раз делал это за свою карьеру и прошу прощения», - передает слова португальского специалиста Football-Italia.

Напомним, что Саншеш появился на поле на 46-й минуте. Спустя 18 минут Моуринью убрал игрока с поля.

По итогам 16 туров чемпионата Италии римский клуб набрал 25 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице.