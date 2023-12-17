«Болонья» обыграла «Рому» в матче за четвёртое место

В воскресенье соседи по таблице Серии А, «Болонья» и «Рома», оспаривали право подняться на четвертое место. Диего Льоренте едва не забросил мяч в сетку от центрального круга, но вратарь успел вернуться. Андреа Белотти наносил удар головой, парировано. Дан Ндой убежал по правому флангу и от лицевой линии сыграл в штрафную, и Никола Моро открыл счет. Сразу после перерыва Ндой снова активничал и едва не завершил комбинацию, но Расмус Кристенсен срезал мяч в ворота. Белотти в концовке мог вернуть интригу, но голкипер вовремя вышел из ворот и блокировал удар.
2:0, «Болонья» уже в четверке, соперник - седьмой.
Протокол игры
|(1:0) Моро Никола37'
|(2:0) Кристенсен Расмус49'
Равалья Федерико•Пош Штефан•Бёкема Сэм 33'58' (Лукуми Джон (58') •Калафьори Рикардо•Кристиансен Виктор75' (Эбишер Мишель (75') •Фройлер Ремо• 66'Моро Никола75' (Ликояннис Хараламбос (75') •Ндой Дан•Фергюсон Льюис 45'88' (Урбаньски Кацпер (88') •Салемакерс Алексис 9'88' (Фаббиан Джованни (88') •Зиркзее Джошуа
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука82' (Челик Зеки (82') •Льоренте Диего 10'64' (Бове Эдоардо (64') • 72'Н'Дика Эван•Кристенсен Расмус•Пеллегрини Лоренцо 36'81' (Пизилли Никколо (81') •Паредес Леандро• 66'Кристанте Бриан•Спинаццола Леонардо46' (Саншеш Ренату (46'•Азмун Сердар64') •Белотти Андреа•Эль-Шаарави Стефан
17 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).
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