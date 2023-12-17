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Чемпионат Италии. Серия А

«Болонья» обыграла «Рому» в матче за четвёртое место

17 Декабря 2023 • 22:04 Комментировать
Болонья
2:0
Рома

В воскресенье соседи по таблице Серии А, «Болонья» и «Рома», оспаривали право подняться на четвертое место. Диего Льоренте едва не забросил мяч в сетку от центрального круга, но вратарь успел вернуться. Андреа Белотти наносил удар головой, парировано. Дан Ндой убежал по правому флангу и от лицевой линии сыграл в штрафную, и Никола Моро открыл счет. Сразу после перерыва Ндой снова активничал и едва не завершил комбинацию, но Расмус Кристенсен срезал мяч в ворота. Белотти в концовке мог вернуть интригу, но голкипер вовремя вышел из ворот и блокировал удар.

2:0, «Болонья» уже в четверке, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Болонья2:0Рома
(1:0) Моро Никола37'  
(2:0) Кристенсен Расмус49'  
Равалья ФедерикоПош ШтефанБёкема Сэм  33' 58' (Лукуми Джон ( 58') Калафьори РикардоКристиансен Виктор 75' (Эбишер Мишель ( 75') Фройлер Ремо  66'Моро Никола 75' (Ликояннис Хараламбос ( 75') Ндой ДанФергюсон Льюис  45' 88' (Урбаньски Кацпер ( 88') Салемакерс Алексис  9' 88' (Фаббиан Джованни ( 88') Зиркзее Джошуа
Запасные: Корацца ТоммазоБаньолини НиколаСкорупски ЛукашЭль-Аззузи УссамаБонифаци КевинВан Хойдонк СиднейДе Сильвестри Лоренцо
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 82' (Челик Зеки ( 82') Льоренте Диего  10' 64' (Бове Эдоардо ( 64'  72') Н'Дика ЭванКристенсен РасмусПеллегрини Лоренцо  36' 81' (Пизилли Никколо ( 81') Паредес Леандро  66'Кристанте БрианСпинаццола Леонардо 46' (Саншеш Ренату ( 46'Азмун Сердар 64') Белотти АндреаЭль-Шаарави Стефан
Запасные: Боер ПьетроКарсдорп РикПагано РиккардоКерубини ЛуиджиСвилар МилеКошта Жоау
17 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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