«Болонья» обыграла «Рому» в матче за четвёртое место

В воскресенье соседи по таблице Серии А, «Болонья» и «Рома», оспаривали право подняться на четвертое место. Диего Льоренте едва не забросил мяч в сетку от центрального круга, но вратарь успел вернуться. Андреа Белотти наносил удар головой, парировано. Дан Ндой убежал по правому флангу и от лицевой линии сыграл в штрафную, и Никола Моро открыл счет. Сразу после перерыва Ндой снова активничал и едва не завершил комбинацию, но Расмус Кристенсен срезал мяч в ворота. Белотти в концовке мог вернуть интригу, но голкипер вовремя вышел из ворот и блокировал удар.

2:0, «Болонья» уже в четверке, соперник - седьмой.