​«Интер» объявил состав на игру с «Лацио»

В Италии проходят матчи шестнадцатого тура чемпионата Серии А, центральным поединком станет игра миланского «Интера» с «Лацио», которая состоится уже менее чем через час. Накануне игры Симоне Индзаги, наставник «Интера», в прошлом поработавший и в «Лацио», объявил стартовый состав своей команды.

«Интер»: Зоммер, Биссек, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между миланским «Интером» и «Лацио» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.