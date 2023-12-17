​Окафор пообещал вернуться как можно скорее

Итальянский «Милан» одержал победу в матче шестнадцатого тура итальянского чемпионата, команда Стефано Пиоли переиграла «Монцу», забив той три безответных мяча.

Один из них на свой счет записал новобранец клуба Ноа Окафор, однако он же получил травму. После игры Окафор заверил поклонников клуба, что у него не очень серьезное повреждение, а значит, уже вскоре он вернется в строй.

- Я надеюсь, это несерьезно. Мне кажется так. Небольшая боль. Я надеюсь вернуться как можно скорее, - написал в социальных сетях Окафор.

В следующем туре «Милан» сыграет в гостях с «Салернитаной».