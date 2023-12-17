Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч против «Болоньи»

17 Декабря 2023 • 19:08 Комментировать
Болонья
...
Рома
1 2.45 X 3.00 2 3.35
Через 0 ч. 2 мин.

В воскресенье вечером «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Болоньи». Главный тренер римлян Жозе Моуринью решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Патрисиу, Льоренте, Н’Дика, Манчини, Спинаццола, Кристенсен, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Белотти, Эль-Шаарави.

Матч Серии А между «Болоньей» и «Ромой» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.  

«Рома» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью

Новости по матчу

Сегодня, 17 Декабря
05:41
Точный прогноз и ставка на матч Болонья – Рома чемпионата Италии – 17 декабря 2023
15 Декабря
22:09
Прогноз на точный счёт матча Болонья – Рома чемпионата Италии – 17 декабря 2023
17:28
​«Рома» объявила о продлении контракта с Бове
13 Декабря
16:24
Моуринью: «Январское трансферное окно? Буду рад, если мне купят защитника»
14:32
Паредес: «В сборной Аргентины Гарначо приходится забывать о Роналду, ведь здесь у нас есть свой кумир»
11:56
Журналист Сантини: «Могу заранее сообщить фанатам «Ромы», что Лукаку уйдёт в конце сезона»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОЛОНЬЯ РОМА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
Окончен
Милан Милан
Монца Монца
3
0
1.54 4.30 6.00
Видео
Окончен
Удинезе Удинезе
Сассуоло Сассуоло
2
2
2.15 3.65 3.20
Видео
Окончен
Фиорентина Фиорентина
Верона Верона
1
0
1.52 4.30 6.20
Видео
17.12.23 в 20:00
Болонья Болонья
Рома Рома
2.85 3.15 2.65
Видео
17.12.23 в 22:45
Лацио Лацио
Интер Милан Интер Милан
4.30 3.65 1.84
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
19:08 · Италия. Серия А
​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч против «Болоньи»
19:07 · Италия. Серия А
«Удинезе» вдесятером упустил победу над «Сассуоло»
19:03 · Италия. Серия А
«Фиорентина» дожала «Верону» в концовке
18:17 · Италия. Серия А
​Дель Пьеро: «С ВАР теперь это другая игра»
18:17 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о дебютном голе Шимича
17:38 · Италия. Серия А
​Палладино: «Мои комплименты сопернику, Пиоли - красавец»
17:26 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Это хорошо, что мои игроки верят в титул»
17:21 · Италия. Серия А
​Пиоли: «Цель - место в Лиге чемпионов»
17:13 · Италия. Серия А
​Ян-Карло Шимич: «Дебют запомнился!»
17:08 · Италия. Серия А
​Рейндерс: «Сезон далёк от завершения, всё ещё впереди»
16:29 · Италия. Серия А
«Милан» без проблем разгромил «Монцу»
15:10 · Италия. Серия А
​«Барселона» нацелилась на защитника из Серии А
14:00 · Италия. Серия А
«Милан» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0
13:40 · Италия. Серия А
Жиру и Лофтус-Чик — в стартовом составе «Милана» на матч с «Монцей»
13:14 · Италия. Серия А
Известны трансферные планы «Интера» на январь
Все новости
Рекомендуем