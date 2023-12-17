​Моуринью выбрал состав «Ромы» на матч против «Болоньи»

В воскресенье вечером «Рома» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Болоньи». Главный тренер римлян Жозе Моуринью решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Патрисиу, Льоренте, Н’Дика, Манчини, Спинаццола, Кристенсен, Паредес, Кристанте, Пеллегрини, Белотти, Эль-Шаарави.

Матч Серии А между «Болоньей» и «Ромой» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Рома» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице итальянской Серии А.