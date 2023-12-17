«Удинезе» вдесятером упустил победу над «Сассуоло»

Аутсайдеры Серии А «Удинезе» с «Сассуоло» провели интригующий матч в воскресенье. К началу второго тайма хозяева вели с запасом в два гола после ударов Лоренцо Лукки и Роберто Перейры. Но тут же грубая игра Мартина Пайеро оставила хозяев вдесятером, а соперник отыгрался благодаря двум 11-метровым. Дубль оформил Доменико Берарди - 2:2.
«Удинезе» в 10-й раз в 16 матчах сыграл вничью и лишь в одном очке над зоной вылета, «Сассуоло» - в четырех.
Протокол игры
|(1:0) Лукка Лоренцо36'
|(2:0) Перейра Роберто55'
|75'Берарди Доменико (2:1)
|88'Берарди Доменико (2:2)
Сильвестри Марко•Кристенсен Томас•Перес Неуэн•Кабаселе Кристиан•Эбоселе Фести 77'78' (Масина Адам (78') • 90'Ловрич Санди•Уолас Соуза90' (Саррага Ойер (90') •Пайеро Мартин• 59'Камара Ассан71' (Эхизибуэ Кингсли (71') •Перейра Роберто• 90'Лукка Лоренцо90' (Саксесс Исаак (90')
Консильи Андреа•Педерсен Маркус II 20'72' (Мулаттьери Самуэле (72') •Эрлич Мартин•Феррари Джанмарко•Тольян Йереми•Болока Даниэль56' (Вольпато Кристиан (56') •Энрике Матеус•Берарди Доменико•Торстведт Кристиан•Лорьенте Арман89' (Сейде Эмиль Конрадсен (89') •Пинамонти Андреа
17 декабря. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".
Бан пользователя