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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» вдесятером упустил победу над «Сассуоло»

17 Декабря 2023 • 19:07 Комментировать
Удинезе
2:2
Сассуоло
окончен

Аутсайдеры Серии А «Удинезе» с «Сассуоло» провели интригующий матч в воскресенье. К началу второго тайма хозяева вели с запасом в два гола после ударов Лоренцо Лукки и Роберто Перейры. Но тут же грубая игра Мартина Пайеро оставила хозяев вдесятером, а соперник отыгрался благодаря двум 11-метровым. Дубль оформил Доменико Берарди - 2:2.

«Удинезе» в 10-й раз в 16 матчах сыграл вничью и лишь в одном очке над зоной вылета, «Сассуоло» - в четырех.

Протокол игры  
Удинезе2:2Сассуоло
(1:0) Лукка Лоренцо36'  
(2:0) Перейра Роберто55'  
  75'Берарди Доменико (2:1)
  88'Берарди Доменико (2:2)
Сильвестри МаркоКристенсен ТомасПерес НеуэнКабаселе КристианЭбоселе Фести  77' 78' (Масина Адам ( 78'  90') Ловрич СандиУолас Соуза 90' (Саррага Ойер ( 90') Пайеро Мартин  59'Камара Ассан 71' (Эхизибуэ Кингсли ( 71') Перейра Роберто  90'Лукка Лоренцо 90' (Саксесс Исаак ( 90')
Запасные: Товен ФлорьянСамарджич ЛазарКамара ЭтьенПаделли ДаниэлеКина ДомингушТиквич АнтониоОкойе МадукаПафунди Симоне
Консильи АндреаПедерсен Маркус II  20' 72' (Мулаттьери Самуэле ( 72') Эрлич МартинФеррари ДжанмаркоТольян ЙеремиБолока Даниэль 56' (Вольпато Кристиан ( 56') Энрике МатеусБерарди ДоменикоТорстведт КристианЛорьенте Арман 89' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 89') Пинамонти Андреа
Запасные: Пеголо ДжанлукаSeb LoeffenКастильехо СамуэльФаласка МаттеоБайрами НедимЛипани ЛукаКраньо АлессиоМиссори Филиппо
17 декабря. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Сассуоло

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