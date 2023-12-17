«Удинезе» вдесятером упустил победу над «Сассуоло»

Аутсайдеры Серии А «Удинезе» с «Сассуоло» провели интригующий матч в воскресенье. К началу второго тайма хозяева вели с запасом в два гола после ударов Лоренцо Лукки и Роберто Перейры. Но тут же грубая игра Мартина Пайеро оставила хозяев вдесятером, а соперник отыгрался благодаря двум 11-метровым. Дубль оформил Доменико Берарди - 2:2.

«Удинезе» в 10-й раз в 16 матчах сыграл вничью и лишь в одном очке над зоной вылета, «Сассуоло» - в четырех.