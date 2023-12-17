«Фиорентина» дожала «Верону» в концовке

В 16-м туре Серии А «Фиорентина» играла против аутсайдеров из «Вероны» и сразу получила пенальти в свои ворота. Милан Джурич не смог переиграть голкипера. Сириль Нгонж тут же мог забивать, но промах. «Фиалки» все время атаковали, но следующий реальный момент был создан на 74-й минуте, когда Роландо Мандрагора пробивал, и голкипер выручил. И все же Луис Бельтран открыл счет, вырвав победу, - 1:0.

«Фиорентина» с «Наполи» делит четвертое место, соперник - предпоследний.