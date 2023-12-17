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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» дожала «Верону» в концовке

17 Декабря 2023 • 19:03 Комментировать
Фиорентина
1:0
Верона
окончен

В 16-м туре Серии А «Фиорентина» играла против аутсайдеров из «Вероны» и сразу получила пенальти в свои ворота. Милан Джурич не смог переиграть голкипера. Сириль Нгонж тут же мог забивать, но промах. «Фиалки» все время атаковали, но следующий реальный момент был создан на 74-й минуте, когда Роландо Мандрагора пробивал, и голкипер выручил. И все же Луис Бельтран открыл счет, вырвав победу, - 1:0.

«Фиорентина» с «Наполи» делит четвертое место, соперник - предпоследний.

Протокол игры  
Фиорентина1:0Верона
(1:0) Бельтран Лукас78'  
Терраччиано Пьетро  2'Кайоде МайклМартинес Лукас II 72' (Миленкович Никола ( 72') Раньери ЛукаБираги Кристиано  36'Лопес Максим 46' (Куаме Кристиан ( 46') Мандрагора Роландо 85' (Мина Йерри ( 85') Иконе ЖонатанБельтран ЛукасСоттиль Риккардо 46' (Мело Артур ( 46') Нзола М'Бала 46' (Барак Антонин ( 46'  65')
Запасные: Инфантино ДжиноАматуччи ЛоренцоКристенсен ОливерБонавентура ДжакомоПьероцци НикколоБрекало ЙосипПаризи Фабьяно
Монтипо ЛоренцоТчатчуа ДжексонХиен ИсакМаньяни Джанджакомо 46' (Амионе Бруно ( 46') Терраччано ФилиппоФолоруншо Майкл 84' (Мбула Хорди ( 84') Онгла МартинНгонж СирильСуслов Томаш 63' (Анри Тома ( 63') Лазович Дарко 76' (Сапонара Риккардо ( 76') Джурич Милан II 63' (Давидович Павел ( 63'  67')
Запасные: Бонаццоли ФедерикоБерарди АлессандроДойг ДжошХуан Мануэль КрусКоппола ДиегоСердар СуатКаллон ЯяПерилли СимонеКабаль Хуан
17 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Фиорентина

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