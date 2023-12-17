«Фиорентина» дожала «Верону» в концовке

В 16-м туре Серии А «Фиорентина» играла против аутсайдеров из «Вероны» и сразу получила пенальти в свои ворота. Милан Джурич не смог переиграть голкипера. Сириль Нгонж тут же мог забивать, но промах. «Фиалки» все время атаковали, но следующий реальный момент был создан на 74-й минуте, когда Роландо Мандрагора пробивал, и голкипер выручил. И все же Луис Бельтран открыл счет, вырвав победу, - 1:0.
«Фиорентина» с «Наполи» делит четвертое место, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Бельтран Лукас78'
Терраччиано Пьетро• 2'Кайоде Майкл•Мартинес Лукас II72' (Миленкович Никола (72') •Раньери Лука•Бираги Кристиано• 36'Лопес Максим46' (Куаме Кристиан (46') •Мандрагора Роландо85' (Мина Йерри (85') •Иконе Жонатан•Бельтран Лукас•Соттиль Риккардо46' (Мело Артур (46') •Нзола М'Бала46' (Барак Антонин (46') 65'
Монтипо Лоренцо•Тчатчуа Джексон•Хиен Исак•Маньяни Джанджакомо46' (Амионе Бруно (46') •Терраччано Филиппо•Фолоруншо Майкл84' (Мбула Хорди (84') •Онгла Мартин•Нгонж Сириль•Суслов Томаш63' (Анри Тома (63') •Лазович Дарко76' (Сапонара Риккардо (76') •Джурич Милан II63' (Давидович Павел (63') 67'
17 декабря. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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