​Дель Пьеро: «С ВАР теперь это другая игра»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро дель Пьеро высказался о системе ВАР в футболе.

«При таком количестве камер защитники не могут делать то, что делали раньше. Теперь играть в защите сложнее, чем было в прошлом. Использовать руки теперь трудно, нападающих нельзя серьёзно прихватывать. Теперь это другая игра», - слова дель Пьеро приводит Mediano.

Отметим, что «Ювентус» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. От «Интера» команда Массимилиано Аллегри отстаёт на один зачётный балл, проведя на одну игру больше.