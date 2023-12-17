Пиоли высказался о дебютном голе Шимича

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о дебютном голе защитника Яна-Карло Шимича, который впервые появился на поле в составе основной команды

Сегодня, 17 декабря, 18-летний сербский футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (3:0).

«Мы испытываем большие эмоции и большие разочарования. Мы рады за него, но теперь нам нужно подумать о следующем матче. Мы должны продолжать в том же духе», - приводит слова Пиоли DAZN.

«Милан» благодаря закрепился на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Интеру» шесть очков, но при этом у «нерадзурри» есть игра в запасе.