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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли высказался о дебютном голе Шимича

17 Декабря 2023 • 18:17 Комментировать
Милан
3:0
Монца

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о дебютном голе защитника Яна-Карло Шимича, который впервые появился на поле в составе основной команды

Сегодня, 17 декабря, 18-летний сербский футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Монцы» (3:0).

«Мы испытываем большие эмоции и большие разочарования. Мы рады за него, но теперь нам нужно подумать о следующем матче. Мы должны продолжать в том же духе», - приводит слова Пиоли DAZN. 

«Милан» благодаря закрепился на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Интеру» шесть очков, но при этом у «нерадзурри» есть игра в запасе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли ​Ян-Карло Шимич ещё теги

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