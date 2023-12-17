​Палладино: «Мои комплименты сопернику, Пиоли - красавец»

В шестнадцатом туре итальянского чемпионата «Милану» удалось одержать крупную победу, «россонери» забили три мяча «Монце». Наставник «Монцы» Раффаэле Палладино впечатлен выступлением «россонери», он похвалил команду Стефано Пиоли и его самого:

- Мы неплохо сыграли, у меня нет особых претензии к игрокам, но я должен отдать должное «Милану», они сыграли в оптимальной манере, а Пиоли - отменный тренер, - цитирует слова Палладино pianetamilan.it.

В следующем, семнадцатом туре итальянского чемпионата «Монца» примет дома «Фиорентину». Это случится в пятницу, 22 декабря.