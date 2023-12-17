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Чемпионат Италии. Серия А

​Пиоли: «Это хорошо, что мои игроки верят в титул»

17 Декабря 2023 • 17:26 Комментировать
Милан
3:0
Монца

В шестнадцатом туре итальянского чемпионата «Милану» удалось одержать крупную победу, «россонери» забили три мяча «Монце». Первый из них записал на свой счет нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, который после матча заявил, что верит в перспективу возвращения чемпионского титула. Наставник клуба, Стефано Пиоли, гораздо более осторожен в прогнозах, но он рад тому, что Тиджани испытывает такой прилив оптимизма.

- Это хорошо, что мои игроки верят в это. И я тоже верю в них. Но наша следующая цель - матч с «Салернитаной».

В следующем туре «Милану» предстоит сразиться с «Салернитаной».

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Евро-Футбол.Ру,
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