​Пиоли: «Цель - место в Лиге чемпионов»

В шестнадцатом туре итальянского чемпионата «Милану» удалось одержать крупную победу, «россонери» забили три мяча «Монце». Однако Стефано Пиоли, наставник клуба, не особо верит в то, что клубу удастся побороться за чемпионский титул. Он считает боле реалистичной цель быть в первой четверке и заполучить место в Лиге чемпионов на следующий год.

- Мы должны добиваться максимума возможного в каждом отдельном матче. Главная цель - быть в четверке лучших по итогам сезона и заполучить место в Лиге чемпионов, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

В следующем туре «Милану» предстоит сразиться с «Салернитаной».