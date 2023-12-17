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Чемпионат Италии. Серия А

​Ян-Карло Шимич: «Дебют запомнился!»

17 Декабря 2023 • 17:13 Комментировать
Милан
3:0
Монца

В шестнадцатом туре итальянского чемпионата «Милану» удалось одержать крупную победу, «россонери» забили три мяча «Монце», и один из них записал на свой счет дебютант клуба Ян-Карло Шимич, который заменил получившего повреждение Томмазо Побегу. После игры дебютант и автор гола прокомментировал свой успех.

- Вышел на поле и ничего не слышал, меня поразило это. Я забил, я доволен, мой гол помог команде. Дебют выдался впечатляющим, я долго работал над этим. Стефано Пиоли уже давно говорил мне быть готовым в любой момент, и вот он настал, - цитирует слова Шимича pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан ​Ян-Карло Шимич

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