​Рейндерс: «Сезон далёк от завершения, всё ещё впереди»

В шестнадцатом туре итальянского чемпионата «Милану» удалось одержать крупную победу, подопечные Стефано Пиоли забили три безответных мяча «Монце», сократив отставание от туринского «Ювентуса», который, напомним, не смог переиграть «Дженоа». Автором первого гола «Милана» стал нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс, который прокомментировал итоги матча.

- Мы проиграли «Аталанте», но сегодня отыгрались, теперь у нас другое настроение. Я рад голу на «Сан-Сиро», играть на этом стадионе - это большая честь. Сезон далек от завершения, и потому мы не отказываемся от мечты о Скудетто, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.