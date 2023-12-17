«Милан» без проблем разгромил «Монцу»

В 16-м туре Серии А «Милан» принимал самую закрытую команду соревнований, «Монцу». Уже на третьей минуте Тиджани Рейндерс взял игру на себя, избавился от опекунов и из штрафной пробил между ног вратарю. Кристиан Пулишич со средней дистанции и Алессандро Флоренци с целью попасть в девятку потерпели неудачу - голкипер выручил. После розыгрыша углового Рафаэл Леау прострелил к воротам, и Ян-Карло Симич в падении удвоил счет. Тут же с угла штрафной Пулишич зарядил в перекладину. После перерыва Оливье Жиру сбросил мяч на Ноа Окафора, а тот в касание сделал результат разгромным.
«Милан» закрепился на третьем месте, противник остается на экваторе таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Рейндерс Тиджани3'
|(2:0) Симич Ян-Карло41'
|(3:0) Окафор Ноа76'
Меньян Майк•Томори Фикайо•Кьяер Симон67' (Окафор Ноа (67'•Чуквуэзе Саму80') •Побега Томмазо24' (Симич Ян-Карло (24') •Флоренци Алессандро•Лофтус-Чик Рубен67' (Беннасер Исмаэль (67') •Рейндерс Тиджани• 34'Эрнандес Тео•Пулишич Кристиан•Жиру Оливье•Леау Рафаэл67' (Бартезаги Давиде (67')
Ди Грегорио Микеле•Д'Амброзио Данило•Кальдирола Лука•Карбони Андреа• 55'Перейра Педру II•Кирьякопулос Георгиос54' (Чиурриа Патрик (54') •Гальярдини Роберто• 90'Пессина Маттео64' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (64') •Колпани Андреа63' (Карбони Валентин (63'•Иццо Армандо80') •Мота Дани•Коломбо Лоренцо54' (Марич Мирко (54')
17 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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