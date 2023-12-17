«Милан» без проблем разгромил «Монцу»

В 16-м туре Серии А «Милан» принимал самую закрытую команду соревнований, «Монцу». Уже на третьей минуте Тиджани Рейндерс взял игру на себя, избавился от опекунов и из штрафной пробил между ног вратарю. Кристиан Пулишич со средней дистанции и Алессандро Флоренци с целью попасть в девятку потерпели неудачу - голкипер выручил. После розыгрыша углового Рафаэл Леау прострелил к воротам, и Ян-Карло Симич в падении удвоил счет. Тут же с угла штрафной Пулишич зарядил в перекладину. После перерыва Оливье Жиру сбросил мяч на Ноа Окафора, а тот в касание сделал результат разгромным.

«Милан» закрепился на третьем месте, противник остается на экваторе таблицы.