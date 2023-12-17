Жиру и Лофтус-Чик — в стартовом составе «Милана» на матч с «Монцей»

Пресс-служба «Милана» опубликовала список футболистов, которые с первых минут появятся на поле в матче чемпионата Италии с «Монцей».

Стартовый состав «Милана»: Меньян (вр), Флоренци, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес (к), Лофтус-Чик, Рейндерс, Побега, Пулишич, Жиру, Леау.

Встреча 16-го тура Серии А между «Миланом» и «Монцей» состоится сегодня, 17 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 14:30 по московскому времени. За всеми событиями матча можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.

Перед началом игры «россонери» занимают третью позицию в чемпионате Италии, набрав 29 очков. «Бело-красные» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 21 балл.