Известны трансферные планы «Интера» на январь

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефант высказался насчет возможного перехода полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в миланский «Интер».

«Трансферные новости не всегда правдивы. Возможно, «Интеру» нужны игроки атакующего плана для усиления, но их руководство заявило, что не собирается покупать игроков в январе», - рассказал журналист в интервью Metaratings.ru.

В настоящий момент «Интер» с 38 баллами лидирует в турнирной таблице итальянского чемпионата. В рамках 16-го тура Серии А подопечные Симоне Индзаги на выезде встретятся с римским «Лацио».