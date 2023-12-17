Топ-клубы следят за защитником «Дженоа»

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, многие европейские клубы направляют своих скаутов следить за 21-летним румынским футболистом. По данным источника, на фоне этого «Дженоа» пытается загасить слухи о том, что в контракте Дрэгушина прописана сумма отступных в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Дрэгушина с «Дженоа» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 10 миллионов евро.