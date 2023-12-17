Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Топ-клубы следят за защитником «Дженоа»

17 Декабря 2023 • 13:06 Комментировать
Сассуоло
...
Дженоа
22.12 20:30

Как утверждает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, многие европейские клубы направляют своих скаутов следить за 21-летним румынским футболистом. По данным источника, на фоне этого «Дженоа» пытается загасить слухи о том, что в контракте Дрэгушина прописана сумма отступных в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник появился на поле в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Трудовой договор Дрэгушина с «Дженоа» рассчитан до 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Фабрицио Романо Раду Дрэгушин трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ДЖЕНОА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
17.12.23 в 14:30
Милан Милан
Монца Монца
1.54 4.30 6.00
Видео
17.12.23 в 17:00
Удинезе Удинезе
Сассуоло Сассуоло
2.15 3.65 3.20
Видео
17.12.23 в 17:00
Фиорентина Фиорентина
Верона Верона
1.52 4.30 6.20
Видео
17.12.23 в 20:00
Болонья Болонья
Рома Рома
2.85 3.15 2.65
Видео
17.12.23 в 22:45
Лацио Лацио
Интер Милан Интер Милан
4.30 3.65 1.84
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 17 Декабря
14:00 · Италия. Серия А
«Милан» - «Монца»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:40 · Италия. Серия А
Жиру и Лофтус-Чик — в стартовом составе «Милана» на матч с «Монцей»
13:14 · Италия. Серия А
Известны трансферные планы «Интера» на январь
13:06 · Италия. Серия А
Топ-клубы следят за защитником «Дженоа»
11:12 · Италия. Серия А
В Италии рассказали о будущем Алексея Миранчука
10:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл нового форварда 1
10:32 · Англия. Премьер-лига
Дайер может сменить «Тоттенхэм» на клуб Серии А
08:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить нападающего за 130 миллионов евро
04:26 · Италия. Серия А
«Интер» далёк от договорённости с Дюмфрисом по новому контракту – игрок может уйти летом
03:42 · Италия. Серия А
Саморано: «Интер» – лучший в Серии А во всех аспектах» 1
00:53 · Италия. Серия А
Маццарри: «Осимхен и Кварацхелия нуждались в голах»
00:53 · Италия. Серия А
​Второй бомбардир ЧМ-1990: «Ради «Дженоа» отказал «Милану» и «Баварии»
00:48 · Италия. Серия А
Мизинец в офсайде помешал «Эмполи» побороться за очки с «Торино» 1
00:40 · Италия. Серия А
Классен принял решение по своему будущему в «Интере»
00:21 · Италия. Серия А
​Костакурта пояснил, почему «Милан» не может вернуться на вершину европейского футбола
Все новости
Рекомендуем