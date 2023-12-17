В Италии рассказали о будущем Алексея Миранчука

Итальянский журналист Андреа Элефант высказался относительно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Насколько я знаю, клуб не планирует расставаться с Миранчуком в январе. Однако варианты трансфера все равно возможны. «Торино» хотел летом подписать Алексея, но сделку не удалось согласовать. О других вариантах мне неизвестно», - передает слова журналиста Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в десяти поединках за команду из Бергамо. Полузащитник записал на свой счет две результативные передачи. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.