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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии рассказали о будущем Алексея Миранчука

17 Декабря 2023 • 11:12 Комментировать

Итальянский журналист Андреа Элефант высказался относительно будущего российского полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Насколько я знаю, клуб не планирует расставаться с Миранчуком в январе. Однако варианты трансфера все равно возможны. «Торино» хотел летом подписать Алексея, но сделку не удалось согласовать. О других вариантах мне неизвестно», - передает слова журналиста Metaratings.ru.

В текущем сезоне Миранчук принял участие в десяти поединках за команду из Бергамо. Полузащитник записал на свой счет две результативные передачи. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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