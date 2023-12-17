Маццарри: «Осимхен и Кварацхелия нуждались в голах»

Главный тренер «Наполи» Вальтер Маццарри поделился мыслями после победы над «Кальяри» (2:1).

Действующие чемпионы Италии набрали всего одно очко в четырёх предыдущих матчах Серии А. В субботу череду неудач удалось завершить благодаря голам Виктора Осимхена и Хвичи Кварацхелии, забитым на 69-й и 75-й минутах соответственно.

«Очень важная победа. Мы были обязаны вернуться на правильный путь, потому что мы – «Наполи». Если бы мы не выиграли и сегодня, последствия могли быть очень печальными.

Я рад, что Осимхен и Кварацхелия забили, поскольку оба были несколько раздражены. Им нужно было снова почувствовать себя главными героями, как в прошлом сезоне», – цитирует Football Italia Маццарри.