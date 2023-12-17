​Второй бомбардир ЧМ-1990: «Ради «Дженоа» отказал «Милану» и «Баварии»

В 1990 году чехословацкий (тогда еще существовало общее государство чехов и словаков) футболист Томаш Скухравы прекрасно сыграл на чемпионате мира, забив четыре мяча - он стал вторым бомбардиром того, не очень результативного в целом Мундиаля, уступив только Сальваторе Скилаччи.

Скухравы мог рассчитывать на место в хорошем клубе, но выбрал «Дженоа», в котором выступал с 1990 по 1995 год. Как признал Скухравы, были у него и другие варианты - в том числе из таких клубов, как «Милан» и «Бавария»:

- «Марсель», «Милан» и особенно «Бавария» очень хотели меня. Друзья советовали уйти туда. Но я выбрал «Дженоа» и не жалею, ведь я и сейчас живу в Генуе, - цитирует слова Скухравы pianetamilan.it.