Мизинец в офсайде помешал «Эмполи» побороться за очки с «Торино»

В заключительном на сегодня матче 16-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Эмполи» и имел небольшое, но преимущество по всем статьям. Натиск хозяев на старте привел к подаче Рауля Беллановы на голову Дувана Сапаты - 1:0. Тут же гол в другие ворота, здорово сыграл в воздухе Тайронн Эбюэхи, но взятие ворот отменено, в офсайде оказался… мизинец атакующего игрока. Гости забили снова до перерыва, но и там вне игры.

Туринцы довели игру до победы и с 23 очками делят восьмое место, «Эмполи» - третий с конца.