Мизинец в офсайде помешал «Эмполи» побороться за очки с «Торино»

В заключительном на сегодня матче 16-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Эмполи» и имел небольшое, но преимущество по всем статьям. Натиск хозяев на старте привел к подаче Рауля Беллановы на голову Дувана Сапаты - 1:0. Тут же гол в другие ворота, здорово сыграл в воздухе Тайронн Эбюэхи, но взятие ворот отменено, в офсайде оказался… мизинец атакующего игрока. Гости забили снова до перерыва, но и там вне игры.
Туринцы довели игру до победы и с 23 очками делят восьмое место, «Эмполи» - третий с конца.
Протокол игры
|(1:0) Сапата Дуван25'
Милинкович-Савич Ваня•Тамез Адриен65' (Джиджи Коффи (65') •Буонджорно Алессандро• 80'Родригес Рикардо•Белланова Рауль 71'85' (Соппи Брэндон (85') •Войвода Мергим65' (Лазаро Валентино (65') •Линетти Кароль• 45'Илич Иван•Влашич Никола• 85'Санабрия Антонио•Сапата Дуван
Бериша Этрит•Эбюэхи Тайронн•Исмайли Ардиан•Луперто Себастьяно•Какаче Либерато• 81'Марин Рэзван61' (Дестро Маттиа (61') •Грасси Альберто76' (Раноккья Филиппо (76') •Мале Юссеф76' (Бальданци Томмазо (76') •Фаццини Якопо•Камбьяги Николо85' (Гьяси Эммануэль (85') •Шпенди Стивен61' (Канчельери Маттео (61')
16 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).
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