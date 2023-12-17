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Чемпионат Италии. Серия А

Мизинец в офсайде помешал «Эмполи» побороться за очки с «Торино»

17 Декабря 2023 • 00:48 Комментировать (1)
Торино
1:0
Эмполи

В заключительном на сегодня матче 16-го тура чемпионата Италии «Торино» принимал «Эмполи» и имел небольшое, но преимущество по всем статьям. Натиск хозяев на старте привел к подаче Рауля Беллановы на голову Дувана Сапаты - 1:0. Тут же гол в другие ворота, здорово сыграл в воздухе Тайронн Эбюэхи, но взятие ворот отменено, в офсайде оказался… мизинец атакующего игрока. Гости забили снова до перерыва, но и там вне игры.

Туринцы довели игру до победы и с 23 очками делят восьмое место, «Эмполи» - третий с конца.

Протокол игры  
Торино1:0Эмполи
(1:0) Сапата Дуван25'  
Милинкович-Савич ВаняТамез Адриен 65' (Джиджи Коффи ( 65') Буонджорно Алессандро  80'Родригес РикардоБелланова Рауль  71' 85' (Соппи Брэндон ( 85') Войвода Мергим 65' (Лазаро Валентино ( 65') Линетти Кароль  45'Илич ИванВлашич Никола  85'Санабрия АнтониоСапата Дуван
Запасные: Риччи СамуэлеСазонов СабаГинейтис ГвидасСек ДембаДжемелло ЛукаПеллегри ПьетроКарамо ЯннРадоньич НеманьяПопа МихайЗима Давид
Бериша ЭтритЭбюэхи ТайроннИсмайли АрдианЛуперто СебастьяноКакаче Либерато  81'Марин Рэзван 61' (Дестро Маттиа ( 61') Грасси Альберто 76' (Раноккья Филиппо ( 76') Мале Юссеф 76' (Бальданци Томмазо ( 76') Фаццини ЯкопоКамбьяги Николо 85' (Гьяси Эммануэль ( 85') Шпенди Стивен 61' (Канчельери Маттео ( 61')
Запасные: Бастони СимонеВалюкевич СебастьянМальдини ДаниэльКаприле ЭлияПеризан Самуэле
16 декабря. Стадион "Олимпийский стадион (Турин)" (Турин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Эмполи

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Комментарии (1)
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intermerdano
17 Декабря 2023 в 01:03
Самое бредовое правило. По волоскам скоро будут фиксировать.
Футбол онлайн
Окончен
Наполи Наполи
Кальяри Кальяри
2
1
1.45 4.90 7.30
Видео
Окончен
Торино Торино
Эмполи Эмполи
1
0
1.11 6.80 100.00
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17.12.23 в 14:30
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