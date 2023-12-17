​Костакурта пояснил, почему «Милан» не может вернуться на вершину европейского футбола

Во времена Алессандро Костакурты «Милан» находился на вершине европейского футбола, в 2007 году, когда Костакурта закончил карьеру, клуб как раз выиграл Лигу чемпионов - в последний на данный момент раз. Бывший футболист пояснил, почему, по его мнению, сейчас «Милану» будет затруднительно вернуть себе подобные времена.

- Футбол изменился. Сейчас Премьер-лига Англии превосходит Серию А, но есть еще и натиск от таких неожиданных футбольных стран, как Китай и Саудовская Аравия. Состязаться с их возможностями сложно, а потому сложно и начать новый победный цикл, - цитирует слова Костакурты pianetamilan.it.