Политано: «Наполи» будет бороться за скудетто до последнего»

Вингер «Наполи» Маттео Политано считает, что его команда не выбыла из борьбы за чемпионство.

Коллектив Вальтера Маццарри добыл победу над «Кальяри» (2:1) в матче 16-го тура Серии А. Несмотря на сегодняшний успех, неаполитанцы отстают от лидирующего «Интера» на 11 баллов, при этом у «нерадзурри» остаётся одна игра в запасе.

«Это очень ценный результат, нам было важно наконец-то победить дома. «Кальяри» доставил нам много проблем, сегодня пришлось нелегко.

Постепенно мы возвращаем былую форму. Сейчас нам необходимо продолжить побеждать, следуя от матча к матчу. Впереди длинный путь, и мы намерены до конца бороться за скудетто», – поведал в интервью DAZN Политано.