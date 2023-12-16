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Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» попробует подписать звезду Серии А, если не сможет заполучить Мбаппе и Холанна слухи

16 Декабря 2023 • 23:44 Комментировать
Наполи
2:1
Кальяри

Виктор Осимхен – ещё один звёздный форвард, попавший в сферу интересов мадридского «Реала».

По последним сообщениям, 24-летний футболист «Наполи» близок к продлению контракта со своим клубом. Впрочем, это вряд ли помешает нигерийцу совершить переход в случае появления выгодных предложений. Как информирует Sport, подписание Осимхена определено «Реалом» как «план C» – гранд Ла Лиги приступит к его реализации, если не сможет переманить в свои ряды ни Килиана Мбаппа («ПСЖ»), ни Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»).

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Виктора Осимхена составляет 120 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Наполи Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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