«Реал» попробует подписать звезду Серии А, если не сможет заполучить Мбаппе и Холанна

Виктор Осимхен – ещё один звёздный форвард, попавший в сферу интересов мадридского «Реала».

По последним сообщениям, 24-летний футболист «Наполи» близок к продлению контракта со своим клубом. Впрочем, это вряд ли помешает нигерийцу совершить переход в случае появления выгодных предложений. Как информирует Sport, подписание Осимхена определено «Реалом» как «план C» – гранд Ла Лиги приступит к его реализации, если не сможет переманить в свои ряды ни Килиана Мбаппа («ПСЖ»), ни Эрлинга Холанна («Манчестер Сити»).

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Виктора Осимхена составляет 120 млн евро.