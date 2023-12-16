​Бергоми: «В детстве я был миланиста»

Бывший футболист миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, который всю свою карьеру отыграл именно в составе «Интера» и ни разу не одевал футболку другого клуба, признал, что в детстве болел за «Милан»:

- Да, я болел за «Милан», и мой отец был «миланиста». Да тогда, в 60-е годы, 80 процентов населения болели за «Милан». Но с ним не получилось - меня забраковали из-за болезни. Сейчас в «Интере» практически нет воспитанников - только Димако, а остальные? - цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

Сейчас миланский «Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянского чемпионата, «Милан» - только третье.