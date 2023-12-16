Кварацхелия поучаствовал в 30 голах «Наполи» в 49 матчах Серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия отметился тридцатым результативным действием в Серии А.

22-летний футболист поразил ворота «Кальяри» в субботнем матче, принеся своей команде победу со счётом 2:1. По сведениям Opta, Хвича напрямую поучаствовал в 30 голах «Наполи» в Серии А (17 забитых мячей и 13 ассистов), проведя 49 игр. За последние 20 лет только Доменико Берарди и Алешандре Пато достигали отметки в 30 результативных действий в чемпионате Италии в ещё более молодом возрасте.

Напомним, что Хвича Кварацхелия проводит в «Наполи» второй сезон. В нынешней кампании он записал себе в актив пять голов и три голевых паса в 15 играх Серии А.