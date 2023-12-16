​Хвича прервал серию без голов за «Наполи»

В субботу «Наполи» обыграл на своём поле «Кальяри» со счётом 2:1 в матче чемпионата Италии. Автором победного гола стал грузин Хвича Кварацхелия, который ранее поиграл в России за «Рубин» и «Локомотив».

Таким образом, Хвича прервал серию без голов и голевых передач – в предыдущих четырёх матчах «Наполи» ему не удавалось отметиться результативными действиями. В прошлый раз Кварацхелия отличался голом 25 ноября, когда «Наполи» обыгрывал «Аталанту».

На текущую минуту «Наполи» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.