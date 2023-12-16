Гол Кварацхелии позволил «Наполи» победить в матче с «Кальяри»

В 16-м туре Серии А «Наполи» пытался прервать серию поражений в игре с «Кальяри». Хвича Кварацхелия заработал штрафной удар, после навеса Амир Ррахмани головой направил мяч в штангу. Еще атака, и Кварацхелия головой пробил совсем неудачно, а позиция была отличной. Кварацхелия стрелял издали - голкипер выручил. Аналогично с ударом Найтана Нандеса. Все голы были забиты в течение шести минут в середине второго тайма. Виктор Осимхен ударом головой открыл счет. Леонардо Паволетти ответил красивым результативным ударом с лета. Кварацхелия не мог сегодня не забить и в итоге вырвал победу - 2:1.

«Наполи» ворвался в четверку лучших команд, противник - пятый с конца.