Гол Кварацхелии позволил «Наполи» победить в матче с «Кальяри»

В 16-м туре Серии А «Наполи» пытался прервать серию поражений в игре с «Кальяри». Хвича Кварацхелия заработал штрафной удар, после навеса Амир Ррахмани головой направил мяч в штангу. Еще атака, и Кварацхелия головой пробил совсем неудачно, а позиция была отличной. Кварацхелия стрелял издали - голкипер выручил. Аналогично с ударом Найтана Нандеса. Все голы были забиты в течение шести минут в середине второго тайма. Виктор Осимхен ударом головой открыл счет. Леонардо Паволетти ответил красивым результативным ударом с лета. Кварацхелия не мог сегодня не забить и в итоге вырвал победу - 2:1.
«Наполи» ворвался в четверку лучших команд, противник - пятый с конца.
Протокол игры
|(1:0) Осимхен Виктор69'
|72'Паволетти Леонардо (1:1)
|(2:1) Кварацхелия Хвича75'
Мерет Алекс•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир• 45'Жуан Жезус•Натан59' (Руй Мариу (59') • 85'Замбо-Ангисса Андре-Франк• 90'Лоботка Станислав•Каюсте Йенс59' (Распадори Джакомо (59') •Политано Маттео 88'90' (Дзаноли Алессандро (90') •Осимхен Виктор 45'82' (Гаэтано Джанлука (82') •Кварацхелия Хвича90' (Линдстрём Йеспер (90')
Скуффет Симоне•Нандес Найтан68' (Дзаппа Габриэле (68') •Гольданига Эдоардо 45'79' (Лападула Джанлука (79') •Доссена Альберто•Ауджелло Томмазо• 63'Макумбу Антуан•Прати Маттео•Янкто Якуб46' (Оберт Адам (46') •Ористанио Гаэтано68' (Лувумбо Зито (68') •Паволетти Леонардо• 45'Петанья Андреа46' (Дейола Алессандро (46')
16 декабря. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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