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Чемпионат Италии. Серия А

​Роналдиньо поздравил «Милан» с днём рождения

16 Декабря 2023 • 22:08 Комментировать

Итальянский «Милан» сегодня отмечает день рождения, клубу исполнилось 124 года, в связи с чем выступавшие в его составе игроки один за другим поздравляют «Милан». Не остался в стороне и Роналдиньо, хотя и попал он в «Милан» уже в нисходящей части своей карьеры.

- Мои поздравления «Милану»! 124 года истории, богатой и интересной! - написал в социальных сетях Роналдиньо.

Напомним, что «Милан» был основан в 1899 году, что отображено и на эмблеме клуба. Роналдиньо выступал за «Милан» с 2008 по 2011 год. Также в своей карьере бразильский кудесник успел поиграть за такие коллективы, как «ПСЖ» и «Барселона».


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Милан Роналдиньо
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