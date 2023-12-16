​Роналдиньо поздравил «Милан» с днём рождения

Итальянский «Милан» сегодня отмечает день рождения, клубу исполнилось 124 года, в связи с чем выступавшие в его составе игроки один за другим поздравляют «Милан». Не остался в стороне и Роналдиньо, хотя и попал он в «Милан» уже в нисходящей части своей карьеры.

- Мои поздравления «Милану»! 124 года истории, богатой и интересной! - написал в социальных сетях Роналдиньо.

Напомним, что «Милан» был основан в 1899 году, что отображено и на эмблеме клуба. Роналдиньо выступал за «Милан» с 2008 по 2011 год. Также в своей карьере бразильский кудесник успел поиграть за такие коллективы, как «ПСЖ» и «Барселона».