​Кьеллини: «Лига Европы - правильный турнир для «Милана»

Итальянский «Милан» занял третье место в своей группе в Лиге чемпионов, и это означает, что борьбу «Милан» продолжит в менее престижной Лиге Европы. Тем не менее, завершивший на днях карьеру защитник Джорджо Кьеллини считает, что так, возможно, даже лучше для клуба.

- «Милан» претерпел изменения летом, в клубе много новых, молодых игроков, и Лига Европы для такой команды, возможно, более подходящий турнир, чем Лига чемпионов. Есть шансы пройти его до конца, - цитирует слова Кьеллини pianetamilan.it.

Напомним, что «Милан» никогда не побеждал в Лиге Европы или Кубке УЕФА.