​Матч «Наполи» начался на полчаса позже

Субботний матч итальянской Серии А между «Наполи» и «Кальяри» начался на полчаса позже – не в 20:00, а в 20:30, если говорить о московском времени. Пресс-служба действующих чемпионов Италии объясняет сдвиг начала игры соображениями безопасности.

В то же время журналист Патрик Кендрик в социальных сетях отмечает, что изменение времени начала матча связано с сильным ветром и тем фактом, что около стадионов образовались очереди.

На текущий момент «Наполи» располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. Главным тренером команды с недавних пор является Вальтер Маццарри.