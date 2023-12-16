​Ровно 16 лет тому назад «Милан» выиграл свой последний большой международный титул

Сегодня,16 декабря, исполняется ровно шестнадцать лет с того момента, как итальянский «Милан» в последний раз на данный момент выиграл крупный турнир - Межконтинентальный кубок. В 2007 году «Милан» стал победителем Лиги чемпионов и в этом качестве сыграл против «Бока Хуниорс» в финале Межконтинентального кубка.

Любопытно, что за четыре года до этого, в 2003, «Милан» также сыграл с этим клубом в финале данного кубка - но проиграл. В 2007 удалось взять реванш - сперва у «Ливерпуля» в Лиге чемпионов за поражение в 2005, а затем и у «Бока Хуниорс». Но затем для «Милана» постепенно начали накатываться не лучшие времена...