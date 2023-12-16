​Подруга Берлускони: «Из тренеров Сильвио больше всего любил Сакки»

В июне не стало легендарного Сильвио Берлускони - человека, с именем которого связаны основные успехи в истории «Милана». Его последняя подруга Марта Фасчина, до декабря 2018 года работавшая в пресс-службе клуба, поведала, кого из тренеров «Милана» Сильвио ценил больше всего за весь тридцатилетний период своего правления клубом:

- Я не совру, если скажу, что он хорошо относился ко всем тренерам, но больше всего взаимопонимания у него было с Арриго Сакки. Но также я назову Фабио Капелло, Карло Анчелотти и последнего тренера Берлускони - Раффаэле Палладино, -цитирует слова Фасчины pianetamilan.it.