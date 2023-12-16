«Лечче» вырвал победу над «Фрозиноне» в концовке

В первом субботнем матче 16-го тура Серии А «Лечче» играл с «Фрозиноне». Счет был быстро открыт, голкипер гостей сыграл не лучшим образом, и Роберто Пикколи на 11-й минуте забил мяч. Соперник отыгрался в конце тайма с пенальти, Кайо Жорже нанес удар не без шансов для вратаря, но все же 1:1. Развязка случилась на 89-й минуте - Юльбер Рамадани дальним выстрелом вырвал победу для «Лечче» - 2:1.

В итоге соперники провели рокировку в таблице, сейчас хозяева делят 11-е место, в противник им уступает один балл.