«Лечче» вырвал победу над «Фрозиноне» в концовке

В первом субботнем матче 16-го тура Серии А «Лечче» играл с «Фрозиноне». Счет был быстро открыт, голкипер гостей сыграл не лучшим образом, и Роберто Пикколи на 11-й минуте забил мяч. Соперник отыгрался в конце тайма с пенальти, Кайо Жорже нанес удар не без шансов для вратаря, но все же 1:1. Развязка случилась на 89-й минуте - Юльбер Рамадани дальним выстрелом вырвал победу для «Лечче» - 2:1.
В итоге соперники провели рокировку в таблице, сейчас хозяева делят 11-е место, в противник им уступает один балл.
Протокол игры
|(1:0) Пикколи Роберто11'
|33'Жорже Кайо (1:1)
|(2:1) Рамадани Юльбер89'
Фальконе Владимиро•Жендрей Валентен•Понграчич Марин•Баскиротто Федерико•Галло Антонино•Блен Алексис 73'75' (Каба Мохамед (75') •Рамадани Юльбер•Уден Реми83' (Крстович Никола (83') •Стрефецца Габриэль76' (Сансоне Никола (76') •Пикколи Роберто90' (Рафья Хамза (90') •Банда Ламек
Турати Стефано•Лирола Поль•Околи Меме• 24'Романьоли Симоне•Ойоно Энтони15' (Монтеризи Иларио (15') •Барренечеа Энцо 43'90' (Квернадзе Гкоргий (90') •Брешианини Марко•Джелли Франческо90' (Хеддира Валид (90') •Соуле Матиас•Жорже Кайо•Ибрагимович Арийон 38'77' (Харрауи Абдау (77')
16 декабря. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).
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