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Чемпионат Италии. Серия А

«Лечче» вырвал победу над «Фрозиноне» в концовке

16 Декабря 2023 • 19:01 Комментировать
Лечче
2:1
Фрозиноне

В первом субботнем матче 16-го тура Серии А «Лечче» играл с «Фрозиноне». Счет был быстро открыт, голкипер гостей сыграл не лучшим образом, и Роберто Пикколи на 11-й минуте забил мяч. Соперник отыгрался в конце тайма с пенальти, Кайо Жорже нанес удар не без шансов для вратаря, но все же 1:1. Развязка случилась на 89-й минуте - Юльбер Рамадани дальним выстрелом вырвал победу для «Лечче» - 2:1.

В итоге соперники провели рокировку в таблице, сейчас хозяева делят 11-е место, в противник им уступает один балл.

Протокол игры  
Лечче2:1Фрозиноне
(1:0) Пикколи Роберто11'  
  33'Жорже Кайо (1:1)
(2:1) Рамадани Юльбер89'  
Фальконе ВладимироЖендрей ВалентенПонграчич МаринБаскиротто ФедерикоГалло АнтониноБлен Алексис  73' 75' (Каба Мохамед ( 75') Рамадани ЮльберУден Реми 83' (Крстович Никола ( 83') Стрефецца Габриэль 76' (Сансоне Никола ( 76') Пикколи Роберто 90' (Рафья Хамза ( 90') Банда Ламек
Запасные: Самоя ЯсперБериша МедоньДоргу ПатрикСмаилович ЗинединТуба АхмедФатиканти ДжакомоБранколлини ФедерикоЛистковски МарчинВенути Лоренцо
Турати СтефаноЛирола ПольОколи Меме  24'Романьоли СимонеОйоно Энтони 15' (Монтеризи Иларио ( 15') Барренечеа Энцо  43' 90' (Квернадзе Гкоргий ( 90') Брешианини МаркоДжелли Франческо 90' (Хеддира Валид ( 90') Соуле МатиасЖорже КайоИбрагимович Арийон  38' 77' (Харрауи Абдау ( 77')
Запасные: Черофолини МикелеГарритано ЛукаБаэс ХаймеЛусуарди МатеусЛулич КарлоФраттали ПьерлуиджиКазо ДжузеппеБурабия Мехди
16 декабря. Стадион "Виа дель Маре" (Лечче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лечче Фрозиноне

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15 Декабря
16:36
Интересный прогноз и ставка на матч Лечче – Фрозиноне чемпионата Италии – 16 декабря 2023
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