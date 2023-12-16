​Денис Черышев: «Не могу выбрать лучшую команду»

Выступающий в итальянский «Венеции» российский футболист Денис Черышев признался, что ему трудно выбрать лучший клуб в своей карьере. Черышев выступал в основном в испанских клубах, среди которых был и мадридский «Реал».

- У меня были очень хорошие сезоны. Даже в моем первом испанском клубе, «Спортинге». Конечно, мадридский «Реал» - это особый клуб. Там я оформился как профессионал. За это всегда буду благодарен. Но и в «Валенсии», и в «Вильярреале» мне тоже было хорошо. И не будем забывать про сборную России, с которой я провел один чемпионат Европы и один чемпионат мира, - цитирует слова Черышева испанское издание AS.