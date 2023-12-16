Последняя подруга Берлускони рассказала о том, какие игроки нынешнего «Милана» нравились ему

В июне не стало легендарного Сильвио Берлускони - человека, с именем которого связаны основные успехи в истории «Милана». Его последняя подруга Марта Фасчина, несколько лет проработавшая в пресс-службе клуба, рассказала об игроках нынешнего «Милана», которые ему нравились.

- Это Леау и Жиру. Но он считал, что Леау лучше действовать как центрфорвард, а в Жиру ему не нравилась его... борода! Но он высоко ценил его игровые навыки. Из игроков прошлого Сильвио испытывал симпатии к Франко Барези, - цитирует слова женщины pianetamilan.it.

Сильвио Берлускони руководил клубом с 1986 по 2016 год.