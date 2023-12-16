Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Последняя подруга Берлускони рассказала о том, какие игроки нынешнего «Милана» нравились ему

16 Декабря 2023 • 14:18 Комментировать

В июне не стало легендарного Сильвио Берлускони - человека, с именем которого связаны основные успехи в истории «Милана». Его последняя подруга Марта Фасчина, несколько лет проработавшая в пресс-службе клуба, рассказала об игроках нынешнего «Милана», которые ему нравились.

- Это Леау и Жиру. Но он считал, что Леау лучше действовать как центрфорвард, а в Жиру ему не нравилась его... борода! Но он высоко ценил его игровые навыки. Из игроков прошлого Сильвио испытывал симпатии к Франко Барези, - цитирует слова женщины pianetamilan.it.

Сильвио Берлускони руководил клубом с 1986 по 2016 год.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сильвио Берлускони
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
16.12.23 в 17:00
Лечче Лечче
Фрозиноне Фрозиноне
1.95 3.50 3.95
Видео
16.12.23 в 20:00
Наполи Наполи
Кальяри Кальяри
1.34 5.40 8.40
Видео
16.12.23 в 22:45
Торино Торино
Эмполи Эмполи
1.70 3.75 5.20
Видео
17.12.23 в 14:30
Милан Милан
Монца Монца
1.54 4.30 6.00
Видео
Все матчи
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 16 Декабря
14:58 · Италия. Серия А
​Денис Черышев: «Не могу выбрать лучшую команду»
14:33 · Германия. Бундеслига
«Интер» хочет заменить Куадрадо игроком «Боруссии» Дортмунд
14:18 · Италия. Серия А
Последняя подруга Берлускони рассказала о том, какие игроки нынешнего «Милана» нравились ему
14:14 · Италия. Серия А
Спаллетти: Мне жаль, что я покинул «Наполи»
13:42 · Италия. Серия А
​Станкович: «Интер» наводит страх»
13:13 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелен на трансфер полузащитника «Атлетико»
12:25 · Англия. Премьер-лига
Агент Хёйбьерга провёл переговоры с итальянском топ-клубом
12:17 · Италия. Серия А
«Милан» может купить двух центральных защитников в январе
11:53 · Италия. Серия А
Спортивный директор «Интера» Аузилио: «Три игрока близки к продлению своих контрактов»
09:40 · Италия. Серия А
В «Интере» ответили, купят ли нового форварда
09:22 · Италия. Серия А
В «Интере» озвучили решение по Мхитаряну и Мартинесу
08:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» начал переговоры с украинским футболистом 1
02:38 · Италия. Серия А
Томори: «Менталитет Ибрагимовича отлично подходит «Милану»
01:39 · Италия. Серия А
Аллегри – о ничьей с «Дженоа»: «Я доволен игрой и результатом» 1
00:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» остался без первого места, потеряв очки в матче с «Дженоа» 5
Все новости
Рекомендуем